Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брэдли Бил рассказал о своих целях на предстоящий сезон НБА

Брэдли Бил рассказал о своих целях на предстоящий сезон НБА
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Финикс Санз» Брэдли Бил, присоединившийся к команде в результате обмена из «Вашингтон Уизардс», рассказал о целях на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сложно сказать, я ещё даже не задумывался о собственных целях. Но главная личная цель — снова стать одним из лучших и разносторонних игроков лиги. Я хочу доказать, что способен конкурировать на высшем уровне и играть в важных матчах. Хочу играть в плей-офф, побеждать в плей-офф, выходить в следующий раунд.

Разумеется, хочется вернуться на уровень Матча всех звёзд. Считаю себя игроком уровня символической сборной лиги, уровня Матча всех звёзд. И мои партнёры по команде смогут меня подталкивать к этому. Так что я в восторге», — приводит слова Била SLAM.

Материалы по теме
Фото
Джоэл Эмбиид и Брэдли Бил провели совместную тренировку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023