Брэдли Бил рассказал о своих целях на предстоящий сезон НБА

Звёздный разыгрывающий «Финикс Санз» Брэдли Бил, присоединившийся к команде в результате обмена из «Вашингтон Уизардс», рассказал о целях на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сложно сказать, я ещё даже не задумывался о собственных целях. Но главная личная цель — снова стать одним из лучших и разносторонних игроков лиги. Я хочу доказать, что способен конкурировать на высшем уровне и играть в важных матчах. Хочу играть в плей-офф, побеждать в плей-офф, выходить в следующий раунд.

Разумеется, хочется вернуться на уровень Матча всех звёзд. Считаю себя игроком уровня символической сборной лиги, уровня Матча всех звёзд. И мои партнёры по команде смогут меня подталкивать к этому. Так что я в восторге», — приводит слова Била SLAM.