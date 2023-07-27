ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла

Московский ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с 28-летним американским защитником Мело Тримблом. Баскетболист заключил с армейцами контракт на год.
В 2017 году Тримбл выставлял свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но в итоге не был выбран. Вне драфта он подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз», но был отчислен и играл за фарм-клуб.
Также Тримбл в своей карьере успел поиграть в чемпионатах Австралии, Венесуэлы, Испании, Турции и Китая.
«Очень рад быть частью команды ЦСКА. Слышал хорошие отзывы об этой организации. Также рад познакомиться с новыми товарищами по команде и тренерами. Я впервые окажусь в России, впервые буду играть в лиге ВТБ, так что готов выложиться по полной и победить!» — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА.
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