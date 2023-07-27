Эмил Райкович прокомментировал переход Тримбла в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход американского защитника Мело Тримбла в московский клуб. Ранее стало известно, что 28-летний баскетболист подписал с армейцами годичный контракт.
«Мело – игрок, который уже имеет приличный опыт выступлений в Европе, два года назад он играл в испанской ACB, затем за «Галатасарай» в Турции и провёл сезон в Китае. Он выходец из известной баскетбольной школы университета Мэриленда. Тримбл всегда был одним из основных игроков своей команды. Здесь ему предстоит играть роль «первого» и «второго» номеров рядом с Каспером Уэйром, его задачей будет создавать ситуации для себя и для других. Желаю, чтобы он чувствовал себя комфортно в нашей команде и обеспечил нам результат, который мы ожидаем», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
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