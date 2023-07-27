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Инсайдер объяснил, почему Диллон Брукс хотел покинуть «Мемфис»

Инсайдер объяснил, почему Диллон Брукс хотел покинуть «Мемфис»
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Инсайдер ESPN Тим Макмэн рассказал, что главной причиной обмена форварда Диллона Брукса в «Хьюстон Рокетс» из «Мемфис Гриззлиз» стало желание баскетболиста играть более важную роль в атаке.

«Многие неправильно понимают причины, по которым «Гриззлиз» были готовы расстаться с Бруксом. Проблемы за пределами площадки не были основной причиной. Главным поводом расстаться стало то, что Диллон не хотел быть четвёртым или пятым выбором в нападении. Поэтому «Мемфис» два года искал на рынке игрока, который мог бы его заменить», — сообщил Макмэн.

В прошлом сезоне Брукс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

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