Стеф Карри: я всё ещё нахожусь на пике карьеры
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не согласился с мнением, что его лучшие годы в Национальной баскетбольной ассоциации уже прошли.
«Я по-прежнему чувствую, что нахожусь на пике карьеры в плане того, чего могу достичь», — сказал баскетболист в интервью PBS News Hour.
Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе «Голден Стэйт». Карри — четырёхкратный чемпион мира, он также дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году он стал MVP финала НБА.
В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2023
-
12:12
-
11:27
-
10:36
-
09:52
-
09:09
-
03:26
-
00:16
- 26 июля 2023
-
23:45
-
22:41
-
21:40
-
20:30
-
19:22
-
18:36
-
17:21
-
16:52
-
15:58
-
15:06
-
13:54
-
12:35
-
11:38
-
10:36
-
09:38
-
00:48
- 25 июля 2023
-
23:50
-
23:17
-
22:05
-
21:31
-
20:54
-
20:45
-
19:33
-
19:05
-
18:50
-
18:11
-
18:00
-
17:13
Партнерский контент