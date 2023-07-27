Главный тренер «Клипперс»: Уэстбрук спас нас в прошлом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал об отношениях со звёздным разыгрывающим команды «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком.

«Мне нравится Расселл, он с первого дня был парнем, который полностью выкладывается на площадке в каждой игре. В каждом матче. Вы прекрасно знаете, что получите, если подписываете Уэстбрука. Расс — серьёзный парень, у него есть характер, он нам очень помог. Если говорить о последних 20 играх прошедшего сезона, то Уэстбрук вообще спас нас. После травмы Пола Джорджа Расселл перешёл на другой уровень. У нас с ним отличные отношения», — приводит слова Лю Clutch Points.

Напомним, Уэстбрук перешёл в «Клипперс» по ходу прошлого сезона. Он провёл за новую команду 21 матч, где в среднем набирал 15,8 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 7,5 передачи.