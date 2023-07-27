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TMZ Sports: врачи позитивно оценивают перспективы Бронни Джеймса

TMZ Sports: врачи позитивно оценивают перспективы Бронни Джеймса
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Сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс демонстрирует признаки улучшения после перенесённой остановки сердца, сообщает TMZ Sports.

По информации источника, врачи позитивно оценивают перспективы Бронни, что стало облегчением для его родителей. При этом официальных заявлений о состоянии здоровья 18-летнего игрока ещё не поступало.

Напомним, Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки с командой Университета Южной Калифорнии.

Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн не раз заявлял, что планирует играть с сыном в одном клубе Национальной баскетбольной ассоциации, когда тот сможет выставиться на драфт. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозировал Бронни выбор под первым номером драфта-2024.

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