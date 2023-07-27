«Автодор» официально объявил о переходе игрока сборной Хорватии Доминика Мавры

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на своём официальном сайте сообщил о переходе хорватского защитника Доминика Мавры.
Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Мавра выступал за хорватский «Сплит». В местной лиге Доминик в среднем за игру набирал 16,4 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 7,3 результативные передачи.
Мавра — игрок национальной сборной Хорватии. Он принимал участие в Евробаскете-2022.
«Доминик – универсальный баскетболист, способный закрыть различные позиции на периметре. Умный, командный игрок с отличным видением площадки и бойцовскими качествами. Мавра особенно эффективен в решающие моменты матчей и принёс «Сплиту» много побед в минувшем сезоне Адриатической лиги», — приводит пресс-служба клуба слова главного тренера «Автодора» Миленко Богичевича.
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