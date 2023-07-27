«Посмотрите, где его рука!» Фанаты отреагировали на фото О’Нила c моделью Иваной Кнолль

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил встретился в Греции со знаменитой хорватской моделью Иваной Кнолль. Соответствующим снимком девушка поделилась у себя в социальных сетях.

«Шакил не помещается на фото», — прокомментировала фотографию Кнолль.

Фото: Из личного архива Иваны Кнолль

Фанаты также оставили комментарии под фотографией, причём часть из них обратила внимание в первую очередь на руку прославленного баскетболиста:

«Посмотрите, где его рука!»

«Посмотрите на его левую руку».

Кнолль прославилась во время чемпионата мира в Катаре, где активно болела за свою сборную.

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Шакил О`Нил в качестве DJ зарядил фанатов на бейсбольном поле: