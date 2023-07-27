«Руна» договорилась о переходе 29-летнего игрока «Црвены Звезды»

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Черногорский защитник Никола Иванович станет игроком московской «Руны». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Последние два сезона 29-летний баскетболист провёл в сербской «Црвене Звезде».

В прошлом сезоне Адриатической лиги Иванович сыграл 21 матч, в которых в среднем набирал 5,9 очка, 2,7 передачи, 1,1 подбора за 13 минут на площадке.

Является двукратным чемпион Адриатической лиги, двукратным чемпионом Сербии, шестикратным чемпионом Черногории, трижды выигрывал Кубок Сербии и семь раз — Кубок Черногории. В 2016 году стал MVP Кубка Сербии, а в позапрошлом сезоне — MVP плей-офф чемпионата Сербии. В сезоне-2017/2018 году Иванович вошёл во вторую символическую пятерку Еврокубка.

В предстоящем сезоне баскетбольный клуб «Руна» впервые в своей истории сыграет в Единой лиге ВТБ.