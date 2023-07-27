Джордж Карл отреагировал на остановку сердца у сына Леброна во время тренировки

Прославленный тренер Джордж Карл прокомментировал инцидент, случившийся с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который выступает за команду Университета Южной Калифорнии (USC). Ранее стало известно, что молодой игрок пережил остановку сердца.
«Прежде чем публиковать что-либо негативное или спекулятивное о семье Джеймса, помните, что они, прежде всего, отец, мать и трое детей. Иногда в такие моменты можно случайно забыть о гуманизме», — написал Карл на своей странице в социальных сетях.
Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн не раз заявлял, что планирует играть с сыном в одном клубе Национальной баскетбольной ассоциации, когда тот сможет выставиться на драфт.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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