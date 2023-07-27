Браун раскрыл, на что планирует потратить деньги после получения контракта на $ 304 млн

Звёздный защитник клуба «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, на что планирует потратить часть денег после заключения нового контракта с клубом. Ранее стало известно, что Браун подписал рекордный в истории Национальной баскетбольной ассоциации пятилетний контракт на общую сумму в $ 304 млн.

«Я хочу запустить проект, чтобы привести Блэк Уолл-стрит сюда, в Бостон. Я хочу ликвидировать неравенство в уровне благосостояния. Думаю, аналитики могут подтвердить, что стимулирование разрыва в уровне благосостояния — то, что может улучшить всю экономику», — сказал Браун на пресс-конференции.

Браун выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала своей профессиональной карьеры.

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать: