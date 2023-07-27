Леброн сделал первое заявление после того, как у его сына произошла остановка сердца

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил всех, кто написал ему сообщения со словами поддержки. Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца во время тренировки.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное множество людей, посылающих моей семье сообщения со словами любви. Хочу сказать спасибо за ваши молитвы. Мы чувствуем это и очень благодарны вам. Наша семья вместе и в безопасности. Нам будет что сказать, когда мы будем готовы, а сейчас я просто хотел бы подчеркнуть, как много значит для всех нас ваша поддержка!» — написал Леброн.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата: