Представлена обновлённая информация по поводу восстановления Бена Симмонса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс успешно проходит реабилитационный период в межсезонье и в настоящий момент работает над физической подготовкой, чтобы выйти на площадку в начале следующего сезона. Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал известный инсайдер Ян Бегли.

Ожидается, что игрок будет в форме в первый день тренировочного лагеря.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. В прошедшем сезоне Бен принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки: