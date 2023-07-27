Сборная США намерена пополнить состав Джоэлом Эмбиидом

Тренерский штаб сборной США хочет видеть в команде центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, у которого есть камерунское, американское и французское гражданство. В американской команде хотели бы, чтобы он был в их составе во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом в эфире SiriusXM NBA Radio рассказал представитель сборной США Грант Хилл.
«Я разговаривал с ним. У него есть возможность определиться. Это отличный игрок. Мы хотели бы видеть его у нас следующим летом. Посмотрим, как всё сложится. Знаю, что он только что женился, поэтому хотел бы поздравить его с этим.
Франция — команда, которая, вероятно, была нашим самым сложным соперником. Они победили нас в матче открытия Олимпийских игр в 2021-м, а затем мы в очень близкой, упорной борьбе одержали победу в матче за золото», — сказал Хилл.
Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:
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