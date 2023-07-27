Эксперт: Леброн Джеймс – самый ценный игрок в НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым ценным игроком среди всех спортсменов, выступающих сразу в четырёх лигах: НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ.
«Самый ценный игрок в НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ? Я думаю, что это Леброн Джеймс. Леброн Джеймс – глобальный, культовый бренд, так же как и НБА. К Леброну нельзя относиться безразлично. Его или любишь, или терпеть не можешь. Есть люди, которые его терпеть не могут, а есть такие, как я, которые любят и ценят то, что он делает для спорта», — сказал Эй Смит в эфире First Take.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси:
- 28 июля 2023
-
00:26
- 27 июля 2023
-
23:38
-
22:17
-
21:30
-
20:46
-
19:58
-
19:12
-
19:02
-
18:29
-
18:10
-
17:37
-
16:13
-
15:23
-
14:28
-
13:40
-
13:06
-
12:12
-
11:27
-
10:36
-
09:52
-
09:09
-
03:26
-
00:16
- 26 июля 2023
-
23:45
-
22:41
-
21:40
-
20:30
-
19:22
-
18:36
-
17:21
-
16:52
-
15:58
-
15:06
-
13:54
-
12:35