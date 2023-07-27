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Эксперт: Леброн Джеймс – самый ценный игрок в НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ

Эксперт: Леброн Джеймс – самый ценный игрок в НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ
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Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым ценным игроком среди всех спортсменов, выступающих сразу в четырёх лигах: НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ.

«Самый ценный игрок в НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ? Я думаю, что это Леброн Джеймс. Леброн Джеймс – глобальный, культовый бренд, так же как и НБА. К Леброну нельзя относиться безразлично. Его или любишь, или терпеть не можешь. Есть люди, которые его терпеть не могут, а есть такие, как я, которые любят и ценят то, что он делает для спорта», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

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