Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

Бронни Джеймс, старший сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца во время тренировки.
«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса успешно вылечили от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, неврологически не повреждённый и стабильный. Высококвалифицированный персонал быстро оказал господину Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где отдыхает.
Его лечение будет продолжаться. Мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой его семьи и общества», — заявила кардиолог-консультант Мерие Чукумерие, её слова приводит ESPN.
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