«Сан-Антонио Спёрс» интересуется Эваном Фурнье

«Сан-Антонио Спёрс» проявляет интерес к форварду «Нью-Йорка» Эвану Фурнье (201 см). «Спёрс» заинтересованы в подписании 30-летнего баскетболиста посредством обмена, информирует SportsNet New York.
Согласно сведениям источника, интерес к Фурнье проявляют несколько команд, претендующих на выход в плей-офф в следующем сезоне. У «Спёрс» не хватает места в платёжной ведомости, чтобы подписать Эвана без потерь. Клубу придётся отдать взамен игроков с соответствующей суммарной зарплатой ($ 18,9 млн).
Сам Фурнье в одном из интервью заявил о желании быть обменянным из «Никс» и назвал «Спёрс» приоритетным вариантом.
Напомним, в минувшем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 27 матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации и ни разу не появился на площадке в плей-офф.
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