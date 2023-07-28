«Пари Нижний Новгород» разорвал контракт с Алексеем Бабушкиным
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«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил об уходе форварда Алексея Бабушкина (29 лет, 197 см) — он не сыграет за команду в сезоне-2023/2024. Клуб и баскетболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Клуб и игрок досрочно прекратили действие контракта по обоюдному соглашению сторон.
«Пари НН» желает Алексею успехов в дальнейшей карьере и продолжает работу на трансферном рынке», — написала клубная пресс-служба нижегородцев.
Напомним, Бабушкин перешёл в «Нижний Новгород» из «Енисея», подписав контракт на один год. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Алексей набирал в среднем 2,8 очка и делал 1,4 подбора.
Несколькими днями ранее «Пари НН» подписал 18-летнего форварда Тимофея Рудовского, выступавшего в США.
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