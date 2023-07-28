«Сан-Антонио Спёрс» объявил о подписании Сандро Мамукелашвили
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Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» официально объявил о подписании нового контракта с тяжёлым форвардом Сандро Мамукелашвили (24 года, 211 см).
Клуб не стал разглашать условия сотрудничества, однако, по данным СМИ, стороны заключили контракт сроком на один год. Зарплата Мамукелашвили в «Спёрс» составит $ 2 млн.
Мамукелашвили перешёл в «Сан-Антонио» по ходу прошлого сезона после того, как был отчислен из «Милуоки». Средние показатели грузинского форварда в составе «Спёрс» – 10,8 очка, 6,8 подбора и 2,4 передачи при 34% из-за дуги.
Напомним, ранее также сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» проявляет интерес к форварду «Нью-Йорка» Эвану Фурнье (201 см). Клуб заинтересован в подписании 30-летнего баскетболиста посредством обмена.
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