«Сан-Антонио Спёрс» объявил о подписании Сандро Мамукелашвили

Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» официально объявил о подписании нового контракта с тяжёлым форвардом Сандро Мамукелашвили (24 года, 211 см).

Клуб не стал разглашать условия сотрудничества, однако, по данным СМИ, стороны заключили контракт сроком на один год. Зарплата Мамукелашвили в «Спёрс» составит $ 2 млн.

Мамукелашвили перешёл в «Сан-Антонио» по ходу прошлого сезона после того, как был отчислен из «Милуоки». Средние показатели грузинского форварда в составе «Спёрс» – 10,8 очка, 6,8 подбора и 2,4 передачи при 34% из-за дуги.

Напомним, ранее также сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» проявляет интерес к форварду «Нью-Йорка» Эвану Фурнье (201 см). Клуб заинтересован в подписании 30-летнего баскетболиста посредством обмена.