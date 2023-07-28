Кантер Фридом — о Бронни Джеймсе: почему у молодых людей возникают такие проблемы?

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался о внезапной остановке сердца у Бронни Джеймса, 18-летнего сына суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Напомним, недавно стало известно, что сына Леброна выписали из больницы, он продолжит восстанавливаться дома.
«У нас с Леброном правда были разногласия, но, когда дело касается семьи, очень важно поддерживать друг друга. Если забыть о наших проблемах, то можно поразиться тому, как спортивная общественность сплотилась вокруг Бронни Джеймса.
Однако эта ситуация и другие ситуации со здоровьем спортсменов вызывают вопрос: почему у здоровых молодых людей возникают такие проблемы? Что происходит последние несколько лет?» – сказал Энес Кантер Фридом в эфире FOX News, его слова приводит «твиттер» Diamond Dog.
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