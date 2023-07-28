Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал фаворитов следующего сезона Единой лиги ВТБ

Гомельский назвал фаворитов следующего сезона Единой лиги ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский назвал фаворитов следующего сезона Единой лиги ВТБ, ответив на соответствующий вопрос пользователя своего сайта. По мнению Гомельского, «Зенит» нельзя назвать единоличным фаворитом следующего сезона.

«Как вам кажется, учитывая финансовые возможности «Зенита» и их солидный ростер, они являются главными фаворитами в следующем сезоне?» ← спросил пользователь.

«Чемпионат Единой лиги ВТБ выравнивается. Ни для одной из команд этот турнир не станет лёгкой прогулкой. Баскетбол увлекателен и прекрасен своей непредсказуемостью. УНИКС, «Локо», ЦСКА и «Зенит» по-прежнему останутся лидерами в турнире, но гарантировать кому-то из них победу заранее — невозможно», — написал в ответ Гомельский.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава Единой лиги ВТБ высказался о приглашении «Фенербахче» и «Бешикташа» на Суперкубок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023