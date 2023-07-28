Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский назвал фаворитов следующего сезона Единой лиги ВТБ, ответив на соответствующий вопрос пользователя своего сайта. По мнению Гомельского, «Зенит» нельзя назвать единоличным фаворитом следующего сезона.

«Как вам кажется, учитывая финансовые возможности «Зенита» и их солидный ростер, они являются главными фаворитами в следующем сезоне?» ← спросил пользователь.

«Чемпионат Единой лиги ВТБ выравнивается. Ни для одной из команд этот турнир не станет лёгкой прогулкой. Баскетбол увлекателен и прекрасен своей непредсказуемостью. УНИКС, «Локо», ЦСКА и «Зенит» по-прежнему останутся лидерами в турнире, но гарантировать кому-то из них победу заранее — невозможно», — написал в ответ Гомельский.