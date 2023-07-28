Никола Миротич может перейти в «Милан»

Бывший форвард «Барселоны» Никола Миротич (32 года, 208 см) ведёт переговоры с итальянским «Миланом», информирует интернет-портал Corriere della Sera.

Согласно сведениям источника, стороны обсуждают перспективу подписания контракта сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на год. Зарплата Николы Миротича в «Милане» может составить € 2,5 млн в год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывшим игроком НБА также интересуются «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

Ранее сообщалось, что 32-летний Миротич, расторгнувший контракт с «Барселоной», отказался переходить в сербский «Партизан», несмотря на устную договорённость. Он сослался на поступающие угрозы и оскорбления со стороны болельщиков.