Никола Иванович стал игроком «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила в своих соцсетях о подписании контракта с разыгрывающим Николой Ивановичем (29 лет, 190 см). Последние два года черногорец выступал за «Црвену Звезду» в Евролиге и Адриатической лиге.

В минувшем сезоне Евролиги он набирал в среднем 4,9 очка и 1,9 передачи за 16 минут на площадке. До «Црвены Звезды» Никола выступал за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу» и греческий АЕК.

В ходе своей карьеры 29-летний баскетболист завоевал множество титулов и индивидуальных наград: он — двухкратный чемпион Адриатической лиги, шестикратный чемпион Черногории, семикратный победитель Кубка Черногории, двукратный чемпион Сербии, трёхкратный победитель Кубка Сербии.

Также Никола регулярно выступает за сборную Черногории. Он играл на чемпионате мира – 2019 и дважды участвовал в Евробаскете (2013, 2017).