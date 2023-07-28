Пэйтон: Коби Брайант отличался от других, он был особенным парнем
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Бывшая звезда НБА Гэри Пэйтон рассказал, почему решил стать наставником для молодого Коби Брайанта. По словам Пэйтона, Брайант в молодом возрасте отличался от других и был особенным парнем. А ещё он не боялся обращаться к кому-либо с вопросом, чтобы улучшить себя благодаря советам.
«Коби уже отличался от других, он был особенным парнем. У Коби не было страха ничего ни у кого не спрашивать, чтобы стать лучше», — приводит слова Гэри Пэйтона журналист Кевин Гарнетт в своём «твиттере».
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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