«Автодор» подписал MVP прошедшего чемпионата Сербии Душана Беслача

Саратовский «Автодор» объявил о подписании контракта с тяжёлым форвардом сборной Сербии Душаном Беслачем.
«Автодор» достиг соглашения с клубом «Войводина» о переходе тяжёлого форварда сборной Сербии Душана Беслача (206 см, 103 кг). С 24-летним игроком заключён двухлетний контракт. Душан – MVP прошедшего чемпионата Сербии. Сейчас игрок вместе с национальной командой готовится к чемпионату мира по баскетболу.
В прошедшем сезоне за красно-белых Беслач стал лучшим снайпером национального первенства, набирая в среднем 21,6 очка при 41,3% точности трёхочковых бросков. Кроме того, форвард делал 7,1 подбора и 1,3 передачи за 31,7 минуты игрового времени. По итогам чемпионата Сербии сезона-2022/2023 Душан признан самым ценным игроком и лучшим форвардом сезона, а также вошёл в символическую сборную лиги», — сообщается на официальном сайте саратовского клуба.
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