Гомельский высказался об усилении «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды» в текущее межсезонье

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал шансы греческого «Панатинаикоса» и сербской «Црвены Звезды» на попадание в «Финал четырёх» Евролиги после активной трансферной кампании в текущее межсезонье.
«Составы у «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды» очень впечатляющие. В «Црвене Звезде» выделяется задняя линия. В «Панатинаикосе» очень качественный набор форвардов плюс Лессор на позиции основного центра. Но в обоих случаях можно сколько угодно восхищаться ростерами клубов, задаваясь вопросом: как эти игроки будут взаимодействовать на площадке, в какой они будут форме, какие задачи перед ними будут ставить тренеры. Интересно будет посмотреть на игры этих команд в первых трёх турах», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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