«Я покидаю эту игру без сожалений». 43-летний Юдонис Хаслем объявил о завершении карьеры

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Юдонис Хаслем объявил о завершении карьеры.

«20 лет… Невозможно передать словами, что означали последние 20 лет, но вы все меня знаете. Поэтому я попробую.

Мне очень повезло сказать, что я покидаю эту игру без сожалений. Чемпионаты, награды, братство, трудно не быть спокойным, вспоминая об этом. Я прошёл путь от незадрафтованного игрока до трёхкратного чемпиона, второй символической сборной новичков, лучшего партнёра по команде, самого возрастного игрока в истории финальных серий, лидера «Майами» по подборам и проведённым сезонам. Этот список можно продолжать.

Обращаюсь к моим товарищам по команде, которые позволили мне быть частью этого, и к моей семье за то, что они всегда поддерживали меня. Хотя в этом путешествии были взлёты и падения, я искренне благодарен и у меня нет никаких сожалений», — написал Хаслем на своей странице в социальной сети.

43-летний Юдонис Хаслем на протяжении всей карьеры выступал в составе «Майами Хит». За его плечами 20 сезонов в НБА.