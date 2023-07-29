«Милуоки» подписал новый контракт с Таннасисом Адетокунбо

«Милуоки Бакс» заключили новое соглашение с 31-летним форвардом Таннасисом Адетокунбо, сообщает ESPN. Он будет выступать за команду уже пятый год.

В прошлом сезоне Адетокунбо провёл 37 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых реализовал 43,5% бросков с игры, что стало его худшим показателем за всё время выступлений.

За последние четыре года форвард принял участие в 162 встречах «Бакс», но только 11 раз попал в стартовую пятёрку. В среднем за матч он проводил на площадке 8,4 минуты, набирал 2,7 очка, делал 1,8 подбора.

В следующем месяце Таннасис Адетокунбо должен принять участие в чемпионате мира за сборную Греции.

«Милуоки» достиг максимума в 15 игроков с гарантированными контрактами в составе.