«Милуоки» подписал новый контракт с Таннасисом Адетокунбо
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«Милуоки Бакс» заключили новое соглашение с 31-летним форвардом Таннасисом Адетокунбо, сообщает ESPN. Он будет выступать за команду уже пятый год.
В прошлом сезоне Адетокунбо провёл 37 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых реализовал 43,5% бросков с игры, что стало его худшим показателем за всё время выступлений.
За последние четыре года форвард принял участие в 162 встречах «Бакс», но только 11 раз попал в стартовую пятёрку. В среднем за матч он проводил на площадке 8,4 минуты, набирал 2,7 очка, делал 1,8 подбора.
В следующем месяце Таннасис Адетокунбо должен принять участие в чемпионате мира за сборную Греции.
«Милуоки» достиг максимума в 15 игроков с гарантированными контрактами в составе.
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