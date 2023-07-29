Дуэйн Уэйд назвал величайшего баскетболиста в истории, игре которого он подражал

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд ответил на вопрос о величайшем баскетболисте в истории.

«Каждый из нас может назвать своего личного величайшего игрока, обычно это человек, за игрой которого мы лично следили. Не имеет значения, насколько хороши другие ребята, просто таков наш выбор. Иногда это зависит от стиля игры или ещё чего-то.

Для меня величайшим игроком всегда был Майкл Джордан. Посмотрите на то, как я играл, я старался подражать Майклу Джордану. У меня были и другие любимые игроки — Аллен Айверсон, Коби Брайант. Для меня все они величайшие.

Мне кажется, сложно выделить кого-то одного из величайших. Есть целая группа таких баскетболистов. Майкл Джордан среди них. Один из моих друзей, Леброн Джеймс, тоже в этом списке», – приводит слова Уэйда Clutch Points.