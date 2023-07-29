«Локомотив» проведёт предсезонный турнир в Краснодаре с участием команд Единой лиги ВТБ

В Краснодаре с 14 по 16 сентября пройдёт первый в истории предсезонный турнир Kuban Cup, в котором примут участие команды Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте «Локомотива-Кубань».

В турнире примут участие «Парма», «Самара», новичок Единой лиги «Руна» и, конечно же, сам «Локомотив-Кубань».

14 сентября пройдут полуфинальные матчи. 16 сентября состоятся матч за третье место и финал.

Пары полуфинала Kuban Cup:

«Парма» – «Самара»

«Локомотив-Кубань» – «Руна».

«Очень рад, что мы возрождаем хорошую традицию проведения крупных предсезонных турниров на Кубани. ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерация баскетбола Краснодарского края при поддержке наших партнёров – ОАО «РЖД» и Администрации Краснодарского края – проведут Kuban Cup! Соперниками «Локо» станут команды Единой лиги ВТБ. Уверен, что матчи пройдут в интересной и бескомпромиссной борьбе, а наши болельщики получат яркие впечатления. В перспективе планируем, что этот турнир станет ежегодным!» — приводит слова президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева сайт клуба.