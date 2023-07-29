Эй Смит: Джейлен Брансон станет чемпионом НБА раньше, чем Эмбиид и Янг

Известный эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) раньше, чем центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Трей Янг, выступающий за «Атланту Хоукс».

«Помню, как Эмбиид рыдал, когда они проиграли Каваю и «Торонто». Мяч четырежды ударился о дужку. Даже не представляю, как сильно он рыдал в тот уикенд. Кто станет чемпионом раньше? Я выберу Джейлена Брансона и «Никс», так как не уверен, что «Сиксерс» подпишут необходимых игроков в помощь Эмбииду. И, разумеется, не верю в победу Янга с «Хоукс». Так что выберу «Никс» и Брансона», — сказал Эй Смит в эфире шоу First Take.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», для которого это был первый титул в истории.