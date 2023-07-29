Лиллард может быть наказан за высказывания о желании перейти только в «Майами»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может быть наказан за собственные высказывания и слова своего агента Арона Гудвина о том, что игрок не желает рассматривать обмен ни в одну команду кроме «Майами Хит». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство Национальной баскетбольной ассоциации направило в каждый из 30 клубов лиги памятку, в которой напомнило о необходимости соблюдения контрактных обязательств. Также НБА уведомила Лилларда и Гудвина, что любые будущие комментарии, предполагающие, что Лиллард не будет в полной мере оказывать услуги, предусмотренные его контрактом игрока, в случае обмена в другую команду, будут основанием для применения дисциплинарного взыскания. Это относится и к любым подобным комментариям игроков или агентов в будущем.
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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