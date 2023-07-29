Зоран Лукич рассказал о состоянии команды перед товарищескими матчами с Ираном

Главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что защитник «Нижнего Новгорода» Юрий Умрихин вызван на сбор вместе травмировавшегося разыгрывающего МБА Макара Коновалова, а также рассказал о состоянии команды перед товарищескими матчами с командой Ирана.

«Юра вызван в сборную из-за травмы Макара. Первый раз вижу, когда игрок получает повреждение, наступив на ногу тренеру во время разминки. Повредил голеностоп… Поэтому пока Коновалов лечится. Учитывая, как идёт процесс восстановления, мы вряд ли увидим его в Перми.

Самсон Руженцев приболел. У него высокая температура. Если состояние не улучшится в ближайшие один-два дня, то с Ираном он не сыграет. Сейчас мы строим игровые связи и выпадать так надолго нельзя. Но это не самое важное. Главное, чтобы Руженцев быстрее поправлялся.

Кого бы я ещё хотел вызвать в сборную? Тут собрались почти все те ребята, кто были на предыдущем сборе. Сейчас специфическое время, мы готовим команду на перспективу. Да, можно было бы вызвать Хоменко, но Саша только недавно восстановился от травмы. Какой смысл рисковать? Дай бог будет всё хорошо, он начнёт сезон в МБА, и мы его ещё обязательно вызовем. Также тут могли быть Георгий Жбанов, Кирилл Елатонцев, Данила Походяев… Боюсь кого забыть.

Андрей Мартюк? Он восстановился, тренируется в полном контакте», — приводит слова Лукича телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, 7 и 9 августа сборная России встретится с командой Ирана. Обе встречи состоятся в Перми.