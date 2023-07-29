Игрок «Сан-Антонио» Грэм отделался условным наказанием за вождение в нетрезвом виде

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Девонте Грэм приговорён к условному наказанию за инцидент 2022 года, когда полицейские остановили его автомобиль из-за превышения скорости, но после медицинского освидетельствования выявили также превышение допустимой нормы алкоголя в организме. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, первоначально суд назначил Грэму наказание в виде 21 дня лишения свободы, но исполнение приговора было отложено, а позднее решение было изменено. В итоге суд назначил 28-летнему баскетболисту наказание в виде 12 месяцев испытательного срока без надзора и штраф в размере $ 393.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Грэм принял участие в 73 матчах, набирая 7,4 очка, 1,7 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.