Игрок «Сан-Антонио» Грэм отделался условным наказанием за вождение в нетрезвом виде

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Девонте Грэм приговорён к условному наказанию за инцидент 2022 года, когда полицейские остановили его автомобиль из-за превышения скорости, но после медицинского освидетельствования выявили также превышение допустимой нормы алкоголя в организме. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, первоначально суд назначил Грэму наказание в виде 21 дня лишения свободы, но исполнение приговора было отложено, а позднее решение было изменено. В итоге суд назначил 28-летнему баскетболисту наказание в виде 12 месяцев испытательного срока без надзора и штраф в размере $ 393.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Грэм принял участие в 73 матчах, набирая 7,4 очка, 1,7 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.
- 29 июля 2023
-
16:13
-
15:47
-
15:07
-
13:57
-
13:17
-
12:20
-
11:46
-
10:54
-
10:45
-
09:53
-
09:42
-
08:36
-
04:00
-
00:43
- 28 июля 2023
-
22:05
-
21:20
-
19:05
-
18:15
-
17:17
-
16:57
-
16:12
-
15:22
-
15:09
-
14:35
-
13:56
-
13:34
-
12:31
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
09:57
-
09:38
-
03:28
-
00:26
- 27 июля 2023
-
23:38