Фото: Девин Букер встретился с Майклом Джорданом на Сардинии

Звёздный защитник «Финикса» Девин Букер опубликовал в социальных сетях совместное фото с легендой НБА Майклом Джорданом. Баскетболисты встретились на отдыхе на Сардинии.
«Комбинация», — подписала фото Букер.
Фото: из личного архива Девина Букера
Фото: из личного архива Девина Букера
Напомним, Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». В феврале этого года ему исполнилось 60 лет. Ранее Джордан сложил полномочия владельца «Шарлотт», продав клуб за $ 3 млрд.
В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». 26-летний Букер провёл яркий плей-офф в нападении. За 11 игр он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.
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