Джулиус Ирвинг назвал топ-10 лучших игроков в истории НБА. Леброна и Карри в списке нет

Легендарный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джулиус Ирвинг назвал десятку лучших игроков в истории лиги, причём не включил в неё ни одного из современных игроков — в том числе Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), которые по четыре раза выигрывали чемпионат.

Ирвинг назвал следующую десятку: Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.

«Почему нет Леброна и Карри? Сначала они должны завершить карьеру. Все, кого я назвал, уже закончили играть. Понимаю, что могу столкнуться с хейтом за свой список, но что поделаешь», — сказал Ирвинг в интервью Джой Де’Анджеле.