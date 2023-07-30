Источник: Тейтум может получить пятилетний контракт на $ 338 млн

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум может претендовать на супермаксимальное продление контракта в случае повышения потолка зарплат на 10% в следующие два сезона, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.
По информации источника, Тейтум в таком случае может подписать пятилетний контракт на общую сумму в $ 338 млн, что на данный момент стало бы новым рекордом лиги.
Напомним, на этой неделе уже стало известно, что «Селтикс» продлили контракт с Джейленом Брауном, который заключил соглашение на пять лет на общую сумму в $ 304 млн. Сейчас это самый крупный контракт в истории НБА.
Тейтум выступает за «Бостон» с 2017 года. Он четырежды был участником Матча всех звёзд. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
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