Генменеджер сборной США: есть шанс, что Эмбиид выберет нашу команду
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Генеральный менеджер сборной США по баскетболу Грант Хилл оценил шансы на то, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид будет выступать за команду.
«Эмбиид — невероятно талантливый игрок, у него есть несколько вариантов и, думаю, это хорошо. Скажем так, я с ним говорил, он знает о нашем желании включить его в состав сборной. Мы продолжим эти разговоры и, надеюсь, что в скором времени я более точно смогу сказать, какова вероятность того, что Эмбиид выберет нас. Есть ли шанс? Да, определённо», — рассказал Хилл в беседе с журналистом Марком Стейном.
Напомним, у Джоэла Эмбиида есть также французское гражданство и он ещё не определился с тем, какую сборную будет представлять.
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