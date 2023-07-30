Генменеджер сборной США: есть шанс, что Эмбиид выберет нашу команду

Генеральный менеджер сборной США по баскетболу Грант Хилл оценил шансы на то, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид будет выступать за команду.

«Эмбиид — невероятно талантливый игрок, у него есть несколько вариантов и, думаю, это хорошо. Скажем так, я с ним говорил, он знает о нашем желании включить его в состав сборной. Мы продолжим эти разговоры и, надеюсь, что в скором времени я более точно смогу сказать, какова вероятность того, что Эмбиид выберет нас. Есть ли шанс? Да, определённо», — рассказал Хилл в беседе с журналистом Марком Стейном.

Напомним, у Джоэла Эмбиида есть также французское гражданство и он ещё не определился с тем, какую сборную будет представлять.