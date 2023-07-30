Тренер Майкла Джордана объяснил, почему MJ круче Леброна Джеймса

Известный личный тренер легендарных спортсменов Тим Гровер, работавший с такими звёздами баскетбола, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Дуэйн Уэйд, ответил на вопрос, кто из двух спортсменов сильнее, Джордан или Леброн Джеймс. Когда Гровера попросили выбрать между двумя легендами НБА, он нашёл убедительный аргумент в пользу величия MJ.

«В истории НБА только четыре игрока смогли выиграть приз лучшему бомбардиру, стать самым ценным игроком регулярного сезона, защитником First Team, лидировать в плей-офф по результативности и стать самым ценным игроком финала — и всё это за один сезон. И вы знаете, кто они? Джордан, Джордан, Джордан и ещё раз Джордан», — приводит слова Гровера Talk Basket.

Для убедительности своей версии Гровер затем попросил присутствовавших в зале людей встать, если у них есть пара кроссовок Jordan, и многочисленные посетители традиционного мероприятия Risecon 2023 поднялась на ноги. После этого тренер также спросил, кто носит кроссовки Леброна, и никто не встал.

«Мы все слышали истории о том, как людей грабят из-за их «Джорданов». Вы когда-нибудь слышали историю о том, что кто-то лишился пары «Лебронов»? Ну вот», — заключил Гровер.