Инсайдер: Святослав Михайлюк договорился с «Панатинаикосом»

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк перейдёт в греческий «Панатинаикос», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

По информации источника, итогом быстрых переговоров стала договорённость о заключении двухлетнего контракта. При этом Михайлюк станет последним новичком «Панатинаикоса» этим летом.

Ранее сообщалось, что в подписании защитника был заинтересован другой греческий клуб «Олимпиакос», а также итальянский «Милан». В то же время сам Михайлюк приоритетным считал продолжение карьеры в Национальной баскетбольной лиге.

По ходу прошлого сезона 26-летний украинец перешёл в «Шарлотт Хорнетс». Михайлюк принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 10,6 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.