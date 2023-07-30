Никола Миротич согласился на переход в «Милан»

Бывший форвард «Барселоны» Никола Миротич (32 года, 208 см) и итальянский «Милан» достигли соглашения о будущем контракте, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают перспективу подписания контракта сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на один год. При этом зарплата Николы Миротича в Италии может достигать € 2,5 млн в год.

По сообщениям различных СМИ, бывшим игроком НБА также интересовались «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако». Кроме того, 32-летний Миротич после расторжения контракта с «Барселоной» отказался переходить в сербский «Партизан», несмотря на устную договорённость. Сообщалось, что Миротич изменил решение из-за угроз и оскорблений, поступавших со стороны болельщиков.