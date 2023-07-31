Кириленко — о мужской сборной России: сейчас с этой командой выступали бы на ЧМ
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах мужской и женской российских сборных на международной арене.
«Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира.
Потому что полтора года назад мы лидировали в отборочной группе и всё шло к нашему выходу из неё. Также как и женская сборная должна была выступать в Австралии на Кубке мира. Но это же риторика сейчас», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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