Кириленко — о мужской сборной России: сейчас с этой командой выступали бы на ЧМ

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах мужской и женской российских сборных на международной арене.

«Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира.

Потому что полтора года назад мы лидировали в отборочной группе и всё шло к нашему выходу из неё. Также как и женская сборная должна была выступать в Австралии на Кубке мира. Но это же риторика сейчас», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.