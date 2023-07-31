Никола Ребич перешёл в «Самару»

Защитник Никола Ребич подписал контракт с «Самарой». Стороны заключили контракт на один сезон.

Ребич выступал за команды «Раднички ФМП» (Сербия, 2012/2013), «Црвена Звезда» (Сербия, 2013/2016), «Мега Лекс» (Сербия, 2016 — январь 2018), «Бильбао» (Испания, январь-июнь 2018), «Морнар» (Черногория, 2018/2019), «Енисей» (2019/2020), «Монако» (сентябрь-декабрь 2020), «Нантер 92» (Франция, декабрь 2020 — июнь 2021), «Миттельдойчер» (Германия, 2021/2022), «Автодор» (сентябрь-декабрь 2022), «Пари Нижний Новгород» (декабрь 2022 — июнь 2023).

В сезоне-2022/2023 в составе «Пари Нижний Новгород» Ребич принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7 очков, делал 2,1 подбора и 3,9 передачи (за 21 минуту на площадке).