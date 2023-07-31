Ребич прокомментировал свой переход в «Самару»

Новоиспечённый игрок «Самары» Никола Ребич высказался по поводу своего перехода в команду.

«Я рад стать частью «Самары». Я слышал много положительных отзывов и о клубе, и о городе. Также я счастлив снова поработать с тренером и некоторыми игроками, которых уже знаю.

В прошлом сезоне «Самаре» совсем немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф, – надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат», – приводит слова Ребича пресс-служба команды.

Напомним, Ребич подписал контракт с командой на следующий сезон.

В сезоне-2022/2023 в составе «Пари Нижний Новгород» Ребич принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7 очков, делал 2,1 подбора и 3,9 передачи (за 21 минуту на площадке).