Тайрон Лю рассказал о финансовой помощи со стороны Шакила О'Нила
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Действующий главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал о том, как Шакил О'Нил помог ему, когда тот перешёл в качестве игрока в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Шак такой:
— Чувак, рад тебя видеть. Приходи завтра к нам домой, плотно поужинаем.
И вот мы идём к дому Шака на следующий день. Я встречаю его, и он даёт мне примерно тысяч 20 наличными и говорит:
— Я знаю, у тебя нет денег. Я знаю, что сейчас в лиге локаут. Знаешь, береги себя.
Он хорошо нас накормил, и эта сумма отчасти помогла мне, я был в восторге. Я не знал, чего мне стоило ожидать, когда я впервые пришёл на тренировку и увидел Шака и Кобе, понимаете? И вот Шак просто заставил меня сразу почувствовать себя желанным гостем в этой команде», – рассказал Лю.
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