Баркли: Дюрант чересчур чувствителен

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли дал комментарий по поводу звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Дюрант чересчур чувствителен. Как игрок он очень хорош. Кевин является представителем поколения, которое считает, что их просто нельзя критиковать. Он никогда не смотрел на себя в зеркало и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» — приводит слова Баркли CBS News.

Напомним, в «Финикс» Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» Кевин в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

«Как работает это дерьмо?» Кевин Дюрант зарегистрировался в TikTok: