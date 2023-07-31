Карри рассказал, какой матч изменил его представление об НБА
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о матче, который изменил его представление об НБА.
«Это был мой четвёртый год и у нас была игра в Нью-Йорке. Я набрал 54 очка, но мы проиграли. Это матч просто изменил моё представление о лиге», — сказал Карри в интервью PBS News Hour.
Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе «Голден Стэйт». Карри — четырёхкратный чемпион мира, он также дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году он стал MVP финала НБА.
В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
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