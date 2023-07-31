Стефен Карри назвал лучшего снайпера в истории НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался на тему того, кого он считает лучшим снайпером в истории НБА, за исключением себя.
«Лучший снайпер? Я бы назвал Рэя Аллена. Ему удавалось сохранять потрясающую форму, он был предан своему делу и реализовал немало важных бросков за карьеру», – приводит слова Карри Today.
Аллен выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году и «Майами Хит» в 2013 году. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Отметим, что 48-летний Аллен до сезона-2021/2022 являлся рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству трёхочковых попаданий за карьеру (2973).
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