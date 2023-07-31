Молодёжная сборная России с разгромным счётом обыграла 5 LAKES

Юношеская сборная России по баскетболу с разгромным счётом переиграла в товарищеском матче команду 5 LAKES — 89:48.

Команда Олега Бартунова начала доминировать на паркете с первых минут матча. Одна из причин такого рывка — усечённый состав 5 LAKES, оставшейся на момент матча без лидеров, в числе которых Даниил Касаткин, Семён Красильщиков, Дмитрий Карбусов и Владислав Одиноков. В одной только первой четверти игроки национальной команды набрали 25 против 7 очков соперника. Больше всех для команды в этом периоде заработал Ростислав Гусев, реализовавший два средних и один дальний бросок.

Во второй четверти юниоры продолжили контролировать ход матча, чем и предрешили его исход. Отличились Илья Ермаков и Егор Амосов, не так давно выступавшие в составе мужской сборной U16 на IX Российско-Китайских Играх. Продемонстрировав высокий уровень исполнительного мастерства, они стали самыми результативными игроками матча и набрали 16 и 15 очков соответственно. При этом старший тренер использовал широкую ротацию, и все 13 заявленных игроков провели на площадке более десяти минут.

Только в последней четверти команде 5 LAKES удалось навязать борьбу и сыграть этот период со счётом 20:20. Что, несмотря на снайперские качества капитана Виктора Лазаренко, набравшего 14 очков, не спасло игру — преимущество сборной России по игре на щите, перехватам, блокам и передачам было очевидным и подопечные Олега Бартунова завершили матч победой: 89:48.

Россия U18: Ермаков (16), Амосов (15), Свинин (11), Гусев (9), Ващенко (7), Огарков (6), Евстафьев (5), Комиссаров (5), Матюшков (5), Носков (3), Падиус (3), Кривых (2), Радулов (2).

5 LAKES: Лазаренко (14), Егоров (9), Харламов (7), Панькин (6), Тишин (6), Якушев (4), Рожков (2).